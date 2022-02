Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, L103 - Fahrradunfall, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Der Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer führte am Mittwoch vergangener Woche, 16.Februar, zu leichten Verletzungen bei einem 36-jährigen Beteiligten. Der Radler war gegen 6:50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg an der L103 zwischen Ettenheim und Mahlberg unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle soll es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden unbekannten Fahrradfahrer gekommen sein, der sich nach dem Sturz des 36-Jährigen schließlich vom Unfallort entfernte. Der Mitdreißiger erlitt diverse leichte Verletzungen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum unbekannten Radfahrer machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07822 44695-0 mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim in Verbindung zu setzen.

/lg

