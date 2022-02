Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Geschwindigkeitskontrollstellen für die 7. Kalenderwoche 2022

Offenbach (ots)

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der siebten Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, an Wildgefahrenstrecken, in Sachen Lärmschutz und an einem Kindergarten.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

14.02.2022:

BAB A 66, Hanau in Richtung Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); BAB A 45, Hanau in Richtung Aschaffenburg, AD Seligenstadt (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); L 2310 Froschhausen in Richtung Weiskirchen, zw. B 45 und Froschhausen, (Wildgefahrenstrecke);

15.02.2022:

L 3347, Nidderau in Richtung Ostheim (Unfallschwerpunkt); L 3483, Hanau in Richtung Rodenbach (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); Hanau, Pfaffenbrunnenstraße, in Richtung Hermann-Ehlers-Straße (Kindergarten);

16.02.2022:

Offenbach, Bierbrauer Weg, im Bereich der Sportstätten (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, im Bereich AS Hafen (Unfallschwerpunkt);

17.02.2022:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, im Bereich der AS Hafen (Unfallschwerpunkt);

18.02.2022:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, im Bereich der AS Hafen (Unfallschwerpunkt);

19.und 20.02.2022:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, im Bereich der AS Hafen (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 11.02.2022, Pressestelle, Felix Geis

