Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bilanz des "Schmutzigen Donnerstags"

Kehl (ots)

Anlässlich des "Schmutzigen Donnerstags" im Zusammenhang mit der beginnenden Hauptfasnacht waren die Beamten des Polizeireviers Kehl von Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen vermehrt bei mobilen Kontrollen hinsichtlich Drogen und Alkohol im Einsatz. Generell konnten hierbei lediglich vereinzelt Narren, die auf den Straßen unterwegs waren, bemerkt werden. Diese hielten sich dann auch überwiegend in Gaststätten oder bei privaten Veranstaltungen auf. Verstöße gegen die Corona-Verordnung konnten durch die Beamten nicht beobachtet werden. Bei den Verkehrsteilnehmern, die mit einem Fahrzeug unterwegs waren, konnten in der Summe fünf Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen im Zeitraum von 19 Uhr bis 4:30 Uhr festgestellt werden. Hierbei fiel am Freitagmorgen gegen 3:40 Uhr der 23-jährige Fahrer eines BMW auf. Er führte sein Fahrzeug auf der Schießrainstraße mit rund 1,5 Promille und musste nach der Kontrolle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auch ein 21-Jähriger muss mit strafrechtlichen Konsequenzen nach seiner Fahrt im Bereich der Straßburger Straße unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln rechnen. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt durch die Beamten des Polizeireviers Kehl erfolgte auch in diesem Fall bei dem Renault-Fahrer. Die fünf Verkehrsteilnehmer erwartet aufgrund ihrer Verstöße nun die entsprechenden Anzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell