Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Laptop weg - im Schlaf bestohlen

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde Samstagabend (19.2./23:50 Uhr) ein 22-jähriger Mann aus Kassel. Die Tat ereignete sich in einem Regionalexpress (Zugnummer: 4168) während der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Kassel. Der 22-Jährige saß im 3. Wagen in der oberen Ebene des Doppelstockwagens und benutzte seinen Rucksack, in dem sich der Laptop befand, als Kopfstütze. Kurz nach Abfahrt schlief der Mann ein und wurde nach Ankunft im Kasseler Hauptbahnhof vom Zugpersonal geweckt. Als der junge Mann seinen Rucksack in die Hand nahm, stellte er aufgrund des geringeren Gewichts das Fehlen seines Laptops fest und erstattete umgehend Strafanzeige bei der Polizei. Der graue Laptop der Marke HP war beklebt mit auffällig vielen Stickern. Der entstandene Schaden beträgt rund 500,-EUR.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden oder über www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell