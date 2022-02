Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann im Zug bestohlen

Gießen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter soll einem 73-jährigen Mann aus Marburg am Freitagabend (18.2./18:20 Uhr) in der HLB 24418 auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Marburg einen Reisekoffer entwendet haben. Der grüne Reisekoffer war im Gang des vorderen Zugteils abgestellt. Aufgrund einer Zugdurchsage war der Mann kurz abgelenkt und vernachlässigte den Blickkontakt zu seinem Gepäckstück. Bei Einfahrt in den Bahnhof Gießen bemerkte der 73-Jährige das Fehlen seines Koffers.

Hoher Sachschaden

In dem Reisekoffer befanden sich Kleidungsstücke namhafter Hersteller sowie Elektro-Kleingeräte. Der Gesamtschaden wird auf 2000,-EUR geschätzt.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden oder über www.bundespolizei.de.

