BPOL-KS: Rentnerin im Zug bestohlen

Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Samstag (12.2.) eine 68-Jährige aus Karben (Wetteraukreis). Die Frau war in einem Regionalexpress von Kassel in Richtung Friedberg unterwegs.

Beim Halt im Bahnhof Neustadt, gegen 17.30 Uhr, griff der Täter plötzlich zu. Fast unbemerkt soll der Unbekannte die Bauchtasche geöffnet und das Portmonee der Frau gestohlen haben. Ein Zeuge, der den Täter noch verfolgte, blieb erfolglos.

"Das ging alles sehr schnell!", sagte die Karbenerin. In der Geldbörse waren neben rund 100 Euro Bargeld noch diverse Karten, u.a. die EC-Karte des Opfers.

Zum Täter konnte sich die 68-Jährige nur Einzelheiten merken. Der Dieb soll eine sportliche, schlanke Figur gehabt sowie eine Maske getragen haben. Anschließend erstattete die Frau Strafanzeige bei der Polizei in Friedberg.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei:

Wir raten, Dritten keinen Einblick in die Geldbörse zu gewähren bzw. keinen Aufbewahrungsort von Wertsachen/Geldbörsen preiszugeben. Weitere Hinweise zum Schutz vor Taschendieben auf www.bundespolizei.de

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html

