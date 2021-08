Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 01.08.2021, gegen 01:00 Uhr, befuhr eine 22 jährige Hattingerin, mit ihrem Pkw VW Polo, die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Bochum. In Höhe der Nierenhofer Straße beabsichtigte sie in diese nach rechts abzubiegen, verlor jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Lichtzeichenanlage. Die 22 Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

