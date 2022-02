Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einschleichdiebstahl

Ratzeburg (ots)

16. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 15.02.2022 - Siek

Am Dienstagnachmittag (15. Februar 2022) kam es in der Straße "Sieker Berg" in Siek zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Bewohner des Hauses im Garten und lies die Garage geöffnet. Hierdurch gelangte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr in das Haus. Im Flur entwendete er aus einer Handtasche ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Der Täter wurde durch die Bewohnerin des Hauses gestört und flüchtete unerkannt. Die leere Geldbörse wurde gegen 16:00 Uhr in einem Gewerbegebiet in Bad Oldesloe aufgefunden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sieker Berges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell