Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Feuer in Unterstand

Ratzeburg (ots)

Bad Oldesloe

Am 14.02.2022, gegen 18.05 Uhr, kam in der Salinenstraße in Bad Oldesloe zu einem Feuer in einem Unterstand. Das Brandobjekt befindet sich auf dem Grundstück eines größeren Wohngebäudes. Es handelte es sich um einen in Massivbauweise errichteten Unterstand in Garagengröße. Ein Garagentor ist nicht vorhanden, so dass der Unterstand frei zugänglich ist. Dort wurden diverse Gartengerätschaften gelagert.

Zur o. g. Zeit meldete ein Anwohner über Notruf das Feuer. Die Feuerwehr konnte die Flammen ablöschen, bevor der Unterstand vollständig abbrannte.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro. Das Haupthaus auf dem Grundstück wurde nicht beschädigt.

Die Kriminalinspektion Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können weder ein technischer Defekt, noch eine Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zur Entstehung des Feuers machen? Wem sind um die Tatzeit herum, in der Salinenstraße und Umgebung, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell