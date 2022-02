Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

14.02.2022 - Ahrensburg

Am 11.02.2022, zwischen 17.45 Uhr und 20.50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Reeshoop in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die Wohnung liegt im ersten OG und hat einen Balkon. Der genaue Tathergang ist derzeit noch unklar. Möglicherweise haben sich der oder die Täter über ein Balkonfenster Zutritt zur Wohnung verschafft. Es wurden mehrere Räume der Wohnung durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Wohnungsinhaber waren zur Tatzeit nicht anwesend.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wer hat um die Tatzeit herum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Reeshoop oder Umgebung gesehen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell