Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots)

11. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 09.02.2022 - Bargteheide

Am Mittwoch (09. Februar 2022) kam es in der Straße "Am Bornberg" in Bargteheide zu einer Körperverletzung, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging gegen 07:00 Uhr eine 55- jährige Frau aus Bargteheide mit ihren drei mittelgroßen Hunden spazieren. In der Straße "Am Bornberg" kam ihr ein Jogger mit einem Hund entgegen. Der Hund des Joggers war nicht angeleint und ging auf einen Hund der Spaziergängerin los. Nachdem der unbekannte Mann sie anschrie und bepöbelte, trat dieser gegen einen ihrer Hunde, einem Australian Shepard, und den Oberschenkel der 55- Jährigen. Die Spaziergängerin wurde leicht verletzt und die Hunde blieben unverletzt. Aufgrund einer Sehschwäche kann sie den Mann nur als ca. 1,90m groß, mit gelber Warnweste und roter Stirnlampe beschreiben, außerdem hatte er eine tiefe und laute Stimme. Bei dem Hund soll es sich um einen großen, braunen kurzhaarigen Hund gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu dem Jogger machen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide unter der Telefonnummer: 04532/ 7071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell