Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kelleraufbrüche in Geesthacht

Ratzeburg (ots)

11. Februar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 09./10.02.2022 - Geesthacht

In Nacht zu Donnerstag (09./ 10. Februar 2022) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Gerstentwiete zu Kelleraufbrüchen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen unbekannte Täter vierzehn Kellerräume in der Zeit von 20 Uhr bis 09:30 Uhr auf. Zum Stehlgut und zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gerstentwiete in Geesthacht beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

