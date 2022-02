Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Bargteheide lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

09. Februar 2022 - Kreis Stormarn - 08.02.2022 - Bargteheide

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 08. Februar 2022 kam es gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und zwei PKW in Bargteheide, bei dem die Radfahrerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Eine 32jährige Frau aus Bargteheide befuhr mit ihrem Pedelec die Alte Landstraße in Richtung Ammersbek. Dort hielt sie an der Kreuzung zur Straße Eckhorst in der Mitte der Fahrbahn an. In einer Fahrzeugschlange hinter ihr fuhr ein 60jähriger Bargteheider mit seinem VW Kombi. Er fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck der Pedelec-Fahrerin auf. Dabei wurde sie gegen den PKW geschleudert und landete schließlich auf der Fahrbahn.

Eine entgegenkommende 43Jährige aus dem Bargteheider Umland konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass ihr Mini von dem weggeschleuderten Pedelec getroffen wurde.

Die Pedelec-Fahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem RTW in ein Krankenhaus nach Hamburg verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Alte Landstraße, die Straße Eckhorst und die Straße Am Bargfeld bis ca. 09:40 Uhr voll gesperrt. Neben zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei waren auch ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Bauhof Bargteheide eingesetzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens zum Unfallhergang beauftragt.

Die PSt. Bargteheide hat die Ermittlungen übernommen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jan Wittkowski, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

