POL-GE: Zeugensuche nach vorsätzlicher Brandstiftung

Am vergangenen Freitag, 21. Januar 2022, kam es gegen 20.30 Uhr an einem Kiosk im Revierpark Nienhausen in der Feldmark zu einem Brand. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die zu der fraglichen Zeit Beobachtungen im Revierpark, insbesondere im Bereich der Minigolfanlage gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

