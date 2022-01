Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Einbruch und vorläufiger Festnahme gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag, 23. Januar 2022, einen mutmaßlichen Einbrecher in Resse vorläufig festgenommen. Gegen 11.30 Uhr bemerkte eine Hausbewohnerin einen Unbekannten, der sich an einem gekippten Fenster ihrer Wohnung am Grasmückenweg zu schaffen machte. Beim Erblicken der Frau flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung "Im Emscherbruch". Alarmierte Polizisten griffen kurz darauf einen 31-Jährigen auf, auf den die Beschreibung der Zeugin zutraf. Der Hertener wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er dieses wieder verlassen, da sich der Tatvorwurf zunächst nicht erhärten ließ. Die Polizei sucht daher Zeugen, die in Tatortnähe zum genannten Zeitpunkt etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu der gesuchten Person machen können. Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hat eine normale Statur, vermutlich einen Bart und trug zur Tatzeit eine beige kurze Jacke und eine beigefarbene Kappe. Hinweise bitte telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Um die eigene Wohnung oder das Haus vor Einbrechern zu schützen, rät die Polizei, Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit zu schließen. Lassen Sie keine gekippten Fenster offen stehen, da diese mühelos von Einbrechern geöffnet werden können. Rollläden sollten zudem nur zur Nachtzeit und keinesfalls tagsüber geschlossen werden, weil hierdurch sofort Abwesenheit signalisiert wird. Schließen Sie immer die Haustür ab, wenn Sie Ihr Haus verlassen und verstecken Sie niemals einen Schlüssel draußen. Einbrecher können jedes Versteck finden. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen unbedingt die Polizei unter der Notrufnummer 110.

