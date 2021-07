Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfallflucht in Bornheim: 26-jährige Fußgängerin verletzt - Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

Die Polizei Bonn sucht den Fahrer eines weißen Audis, der am Donnerstag (30.06.2021) auf der Hermann-Löns-Straße in Merten eine 26-jährige Passantin angefahren haben soll.

Die Frau wollte zur Unfallzeit gegen 07:55 Uhr in ihren am Straßenrand geparkten PKW einsteigen, als ein weißer Audi aus der Silcherstraße in die Herman-Löns-Straße einbog und die Frau im Vorbeifahren touchierte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer, ohne sich weiter um die 26-Jährige zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich um einen weißen Audi mit SU-Städtekennung. Der flüchtige Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: 30 bis 35 Jahre alt, schlanke Statur und mit einem hellen Hemd bekleidet.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei den Ermittlern zu melden.

