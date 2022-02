Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Rohbau der DLRG-Rettungswache - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

09. Februar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07./08.02.2022 - Lauenburg

In der Nacht vom 07. Februar auf den 08. Februar 2022 kam es in der Lütauer Chaussee in Lauenburg zu einem Einbruch in einen Rohbau.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden von der Baustelle Kupferkabel vom Stromverteilerkasten abgetrennt. Die unbekannten Täter öffneten anschließend gewaltsam die Terrassentür des Rohbaus. Entwendet wurde ein langes Kupferkabel, welches den Baukran mit Strom versorgte. Die entstandene Schadenshöhe wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer: 04153/ 3071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell