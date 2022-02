Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkejrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße

Am heutigen Montagabend gegen 18:30 Uhr wurden die Einheiten Hauptwache, Hiesfeld und der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken zu einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr zeigte sich, dass ein PKW nach der Kollision mit einem parkenden Fahrzeug auf der Fahrerseite liegend zum Stehen gekommen war. Der Fahrer des Wagens war ansprechbar und in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Nachdem der PKW gegen Umkippen gesichert worden war, konnte der Insasse durch die Kofferraumklappe befreit werden. Er wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Als der Unfallwagen von einem Abschleppunternehmen geborgen worden war, konnte die Straße nach einer etwa einstündigen Sperrung wieder frei gegeben werden.

