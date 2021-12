Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Auto angefahren und geflüchtet (16.12.2021)

Konstanz (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf der Radolfzeller Straße. Ein Unbekannter streifte einen geparkten Daimler-Chrysler und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden an den Polizeiposten Allensbach, Telefon 07533 9715-0, erbeten.

