Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tempolimit eingehalten? Polizei kontrolliert

Otterbach - Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Dienstag die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert. In dem überwachten Teil der Oberen Lauterstraße in Otterbach ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde erlaubt. Mit 91 Kilometern pro Stunde war dort ein Autofahrer definitiv zu schnell unterwegs. Auf ihn und einen weiteren Fahrzeugführer kommen ein teures Bußgeld zu. In der Sembacher Kaiserstraße war am Nachmittag ein Autofahrer im 70er-Bereich noch schneller gefahren. Er hatte mindestens 96 Kilometer pro Stunde auf der Tachonadel. Der Fahrer muss nun ebenfalls mit einem Punkt und einem Bußgeld rechnen. Weitere Verkehrsteilnehmer beanstandeten die Beamten, weil sie nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren, ihre Ladung im Fahrzeug nicht richtig gesichert war beziehungsweise, weil sie erforderliche Dokumente nicht mitführten. |erf

