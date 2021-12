Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Pkw dreht sich und kracht in Schutzplanke

Kaiserslautern (ots)

Zwischen dem Gersweilerhof und dem Stadtgebiet ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine 50-Jährige war mit ihrem Wagen offensichtlich zu schnell in eine Kurve gefahren. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto drehte sich und krachte in eine Schutzplanke. Die Fahrzeuginsassin blieb bei dem Unfall unverletzt. Weil aus dem Pkw Betriebsflüssigkeit auslief, war die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei geht von einem Totalschaden des Wagens aus. |erf

