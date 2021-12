Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in der Eisenhammerstraße

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in Trippstadt in der Eisenhammerstraße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer muss hier zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmittag, 12 Uhr, einen Toyota Yaris gerammt haben, der in Höhe des Hauses Nummer 9 abgestellt war.

Nach dem Schadensbild zu urteilen, war der Unbekannte beim Rangieren gegen die Beifahrerseite des Toyota gestoßen und hatte Schäden an der Tür verursacht. Er fuhr jedoch anschließend weg, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle beim Rangieren aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

