POL-WI: Körperverletzungen in Wiesbaden+++14-Jähriger beraubt+++Exhibitionist aufgetreten+++Dreister Dieb macht Beute+++Einbruch in Bürogebäude

1. Diverse Schlägereien festgestellt,

Wiesbaden, 03.06.2021

(ho)Im Verlauf des vergangenen Feiertages ist es in Wiesbaden zu diversen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Bereits in der Nacht zum Donnerstag wurde gegen 00.35 Uhr in der Paulinenstraße ein 22-Jähriger aus einer größeren Personengruppe heraus zusammengeschlagen. Der Mann schilderte, dass er zunächst in einen Streit mit mehreren Beteiligten aus der Gruppe geriet, die daraufhin auf ihn einschlugen und ihn traten. Als er nach dem ersten Angriff erneut auf die Gruppe zuging, sei er wieder geschlagen worden und zu Boden gegangen. Die Gruppe samt der Schläger flüchtete daraufhin. Einer der Männer wurde als ca. 1,75 Meter groß, mit schwarzen zu einem Zopf gebundenen Haaren und schwarzer Bekleidung beschrieben. Sein Komplize sei etwa 1,90 Meter groß, habe schwarze Haare und einen Vollbart und sei mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Weste und einer schwarzen Umhängtasche bekleidet gewesen.

In der Bleichstraße wurde gegen 06.20 Uhr ein 25-jähriger Mann ebenfalls aus einer Personengruppe heraus angegriffen. Auch hier sei es den Angaben des Geschädigte zufolge zuvor zu einer Streiterei gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Mann Schläge und Tritte gegen den Kopf erhalten wobei er verletzt wurde. Die Personengruppe flüchtete schließlich und konnte nicht näher beschrieben werden.

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr wurde in der Rudolfstraße in Wiesbaden-Dotzheim aus unbekannten Gründen ein 20-Jähriger von mehreren Männern angegriffen, die in mit Reizgas besprühten. Dadurch erlitt der Geschädigte Gesichtsverletzungen. Auch in diesem Fall flüchtete die Gruppe der Angreifer. Einer der Männer wurde als ca. 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer roten Hose und einem beigen T-Shirt beschrieben. Einer seiner Mittäter sei auffällig jung, äußerst schlank und schwarz gekleidet gewesen. Ein weiterer Schläger sei korpulent gewesen und habe ein weißes T-Shirt getragen.

Gegen 23.50 Uhr ist in der Wiesbadener Welschstraße ein Streit um einen Parkplatz völlig eskaliert. Wegen eines im Raum stehenden Parkverstoßes gerieten zunächst ein 51-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau in einen Streit. Der Mann habe seinen Wagen schließlich so abgestellt, dass die Frau nicht mehr wegfahren konnte. Daraufhin habe es eine handfeste Auseinandersetzung gegeben, in deren Verlauf es zu Schlägen und Tritten gekommen sein soll. In diesem Fall wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der festgestellten Straftaten dauern noch an. Dazu müssen unter anderem auch noch mehrere Zeugen vernommen werden. Daher werden Personen, die etwas zu den Abläufen und den Hintergründen der Taten sagen können gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei in Verbindung zu setzten.

2. Unbekannte rauben Bekleidung eines 14-Jährigen, Wiesbaden, Kirchenreulchen, 03.06.2021, gg. 14.20 Uhr

(ho)Drei junge Räuber haben gestern Mittag in der Wiesbadener Innenstadt ihr Unwesen getrieben und die Bekleidung eines 14-jährigen Jugendlichen entwendet. Der 14-Jährige war zunächst in Begleitung von zwei Bekannten, als das Trio im Bereich des Marktplatzes mit einer Personengruppe in einen Streit geriet. Hier kam es bereits zu ersten Handgreiflichkeiten woraufhin die Geschädigten zunächst die Flucht ergriffen. Auf der Flucht verlor der 14-Jährige sein Handy, was der Grund dafür war, dass die Verfolger ihn im Bereich des Kirchenreulchens einholten. Seine beiden Begleiter flüchteten weiter in Richtung Luisenplatz. Die Täter forderten ihr Opfer auf, seine Bekleidung auszuziehen und zu übergeben. Als er sich zunächst weigerte, setzte es weitere Schläge. Daher zog der 14-Jährige seine Schuhe aus; seine Hose wurde ihm von einem der Räuber ausgezogen. Mit der Beute im Wert von rund 200 Euro flüchteten die Täter.

Einer der Räuber sei ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, 16 bis 17 Jahre alt, trug eine "Duragtuch" in dunkelblau, eine blaue Jeans mit Löchern und schwarze Turnschuhe von Nike "Airforce". Einer seiner Mittäter sei etwa gleich groß und alt, habe dunkle Haare und sei schwarz gekleidet gewesen. Der dritte Räuber sei ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, ca. 18 bis 19 Jahre alt, habe einen Dreitagebart und dunkle, an den Seiten etwas längere Haare. Auch er trug Nike "Airforce"-Schuhe und eine goldene Sonnenbrille. Hinweise zum Ablauf der Tat oder zur Identität der Täter nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Exhibitionist auf der Rheinwiese,

Wiesbaden-Biebrich, Uferstraße, 02.06.2021, gg. 16.05 Uhr

(ho)Zwei Frauen sind am Mittwochnachmittag auf den Rheinwiesen von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt worden. Die Geschädigten entspannten sich in der Grünanlage am Rheinufer, als ein Unbekannter in ihrer Nähe mit freiem Oberkörper anfing sich selbst zu befriedigen.

Der Mann wurde als ca. 35 bis 40 Jahre alt, mit schmaler Figur, bekleidet mit einer engen schwarzen Badehose und einer schwarzen Basecap beschrieben. Er war mit einem dunklen Trekkingrad unterwegs. Zeuginnen oder Zeugen die Hinweise auf ein weiteres Auftreten des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Dreister Dieb stielt Schmuck,

Wiesbaden-Biebrich, Birkenstraße, 03.06.2021, gg. 08.00 Uhr

(ho)Eine 63-jährige Frau ist gestern Morgen in der Wiesbadener Birkenstraße auf einen dreisten Trickdieb hereingefallen. Der Mann klingelte zunächst an der Haustür der Frau in dem Mehrfamilienhaus und gab sich als Paketbote aus. Er hatte ein Paket in der Hand gab jedoch vor, sein technisches Gerät für die Übergabe desselben im Fahrzeug vergessen zu haben. Er forderte die Frau auf zu warten, da es auch nicht lange dauern würde. Der Aufforderung kam die Frau nach und wartete auf die Rückkehr des Mannes. Dieser kam zwar in die Wohnung zurück, jedoch durch ein Fenster auf der anderen Gebäudeseite. Innerhalb weniger Augenblicke hatte er einige hochwertige Schmuckstücke im Wert von rund 4.000 Euro zusammengerafft, mit denen er die Wohnung wieder verließ.

Der Trickdieb wurde als 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit kurzen, dunklen Haaren, schlanker Figur und dunkler Bekleidung beschrieben. Er sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbruch in Bürogebäude,

Wiesbaden, Platanenstraße, 03.06.2021, 02.30 Uhr bis 10.30 Uhr

(ho)In den Morgenstunden des gestrigen Donnerstages sind Unbekannte durch ein Toilettenfenster in ein Bürogebäude in der Platanenstraße eingedrungen. Dort durchwühlten die Täter die Büros und flüchteten schließlich mit mehreren Laptops und anderen Wertsachen. Die Höhe des Schadens steht bisher noch nicht fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

