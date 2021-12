Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit unter Jugendlichen aus Eifersucht

Kaiserslautern (ots)

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist der Polizei am frühen Nachmittag aus dem Bereich Fackelrondell gemeldet worden. Die sofort ausgerückte Streife traf an der beschriebenen Stelle auf mehrere Personen, die vermutlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Sie waren zudem umringt von etlichen Schaulustigen.

Erste Befragungen ergaben, dass es zwischen zwei 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen zum Streit gekommen war - offensichtlich aus Eifersucht, denn es ging um die Freundin des älteren Jungen, die Kontakt zu dem jüngeren hatte. Die geplante "Aussprache" zwischen den beiden Jungs eskalierte und es kam zu einer Rangelei, in die sich auch noch ein weiterer 17-Jähriger einmischte.

Während sich der 15-Jährige leichte, oberflächliche Verletzungen zuzog, trug der eifersüchtige 17-Jährige eine blutige Lippe davon. Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst zur Versorgung der Wunde ins Krankenhaus gebracht, den 15-Jährigen lieferte die Polizeistreife zu Hause bei seiner Mutter ab. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung werden gegen alle drei Jugendlichen geführt. |cri

