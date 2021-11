Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Streitschlichterin mit Glasflasche am Kopf getroffen

Hamm-Mitte (ots)

Eine 23-jährige Hammerin wurde am Samstagmorgen, 20. November, gegen 3.40 Uhr, bei dem Versuch einen Streit auf der Meile zu schlichten mit einer Glasflasche am Kopf getroffen. Der Tatverdächtige flüchtete.

Der Begleiter der 23-jährigen geriet im Nahbereich der Meile mit einem bislang Unbekannten zunächst in verbale Streitigkeiten. Als es handgreiflich wurde, wollte die Hammerin schlichtend eingreifen. Bei dem Versuch, die Parteien zu beruhigen traf sie eine leere Bierflasche am Kopf - sie musste leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Mehrere Zeugen beschreiben den Unbekannten als männlich und zirka 15 Jahre alt. Er ist geschätzte 1,75 Meter groß und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Lederjacke.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell