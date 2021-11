Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto-Aufbrecher löst Alarmanlage aus und schlägt Besitzer

Hamm-Mitte (ots)

Durch die Alarmanlage seines Fahrzeuges wurde ein 52-Jähriger am Sonntag, 1.30 Uhr, auf dem Brüggenweg auf einen Unbekannten in seinem Hyundai aufmerksam - nach einer Rangelei flüchtete der Dieb.

Mitten in der Nacht wurde der 52-jährige Hammer plötzlich wach: Die Alarmanlage seines vor dem Haus geparkten Hyundai löste aus und auf dem Beifahrersitz saß ein unbekannter Mann. Bei dem Versuch, den Dieb im Fahrzeug einzusperren kam es zu einem Handgemenge, bei dem der 52-jährige durch den Pkw-Aufbrecher an der Lippe leicht verletzt wurde. Der Unbekannte konnte sich losreißen und flüchtete ohne Beute in Richtung Phönixstraße. Wie er in das Fahrzeug gelangen konnte ist noch nicht geklärt.

Bei dem flüchtigen Tatverdächtigen handelt es sich um einen zirka 20 Jahre alten, 1.85 Meter großen Mann mit südländischem Erscheinungsbild. Er hat kurze lockige Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

