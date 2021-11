Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.11.2021, gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 80-jährige Pkw-Fahrer die Straße "Im Ifang" und übersah beim Abbiegen in den Sankt-Florians-Weg einen entgegenkommenden 58-jährigen Mountainbike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Mountainbike-Fahrer stürzte. Der leicht verletzte Radfahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus lehnte der Radfahrer ab. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

