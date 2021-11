Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Gebäudebrand im Recyclinghof St. Gabriel

Freiburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Abend des 04.11.2021, gg. 20.45 Uhr, zu einem Brand in den Büroräumlichkeiten des Recyclinghofs St. Gabriel in Freiburg in der Liebigstraße.

Durch die eingesetzte Freiburger Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 300.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch den Polizeiposten Herdern geführt. Hinweise auf eine mögliche Straftat ergaben sich bislang nicht.

