Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Fehlalarm aufgrund von Bauarbeiten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten]

Am 04.11.2021, gegen 14:00 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Erlenbrucker Straße in Hinterzarten aus. Vor Ort konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten kein Brandherd festgestellt werden. Die Brandmeldeanlagen schlugen in einem Bereich Alarm, in dem sich derzeit Bauarbeiten befinden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Bauarbeiten den Fehlalarm auslösten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell