Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Alarmanlage vertreibt Einbrecher - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 04.11.2021, hat die aktivierte Alarmanlage eines Cafés in Todtmoos den oder die mutmaßlichen Einbrecher vertrieben. Gegen 04:35 Uhr hatten sich Unbekannte an einem Fenster der Backstube auf der Südseite des Gebäudes in der Hohwehraweg vergeblich zu schaffen gemacht. Als dann die Alarmanlage auslöste, suchte die Täterschaft fluchtartig das Weite. Es entstand nur geringer Sachschaden. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell