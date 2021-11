Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Anhänger ohne Bremswirkung - Zwangsstilllegung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.11.2021, ist ein Pkw-Gespann auf dem Eichwaldparkplatz an der B 314 zwischen Wutöschingen und Lauchringen kontrolliert worden, dessen Anhänger überhaupt keine Bremswirkung mehr zeigte. Kurz nach 11:00 Uhr war der 59-jährige Fahrer dort von der Verkehrspolizei angehalten worden. Er hatte auf dem Anhänger einen stillgelegten Pkw geladen. Erste Überprüfungen ergaben den Verdacht, dass die Bremsen am Anhänger nicht funktionierten. Der Anhänger wurde dann durch einen Gutachter überprüft. Dieser bestätigte diesen Verdacht. Der Anhänger hatte keinerlei Bremswirkung, wurde als verkehrsunsicher eingestuft und zwangsstillgelegt. Fahrer und der Halter des Anhängers wurden angezeigt.

