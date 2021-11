Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler: Fahrer verursacht Unfall und begeht Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Friedenweiler]

Am 02.11.2021 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer seine Grundstücksausfahrt in Friedenweiler und kollidierte dort mit einem in diesem Bereich geparkten PKW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der 61-jährige Besitzer des beschädigten PKW erfuhr durch einen Zeugen von dem Unfall. Nach Rückkehr des Unfallverursachers wurde durch die Beteiligten zunächst versucht, den Unfall eigenständig zu klären, was jedoch misslang. Folglich wurde der Unfall polizeilich aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell