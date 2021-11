Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 31 bei Löffingen - Von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 03.11.2021, gegen 08:00 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. Aus bislang unbekannter Ursache kam er auf Höhe Löffingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr die Böschung hinunter, querte einen Feldweg und kollidierte mit einer etwa 50 cm hohe Mauer. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Das Fahrzeug war derart beschädigt, dass es durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste.

