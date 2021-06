Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ruppach-Goldhausen: Katalysatoren an mehreren Fahrzeugen abgetrennt und entwendet

Ruppach-Goldhausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden auf einem Firmengelände im Ruppach-Goldhausener Industriegebiet an mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren abgetrennt und entwendet. Zeugen fielen zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr mehrere Personen in Tatortnähe auf. Die Polizei fragt: Wem sind diese Personen im Industriegebiet aufgefallen und wer kann Angaben zu den Personen oder mitgeführten Fahrzeugen machen?

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell