Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: LKW bei Poolauslieferung umgekippt

Freiburg (ots)

Aufgrund eines umgekippten LKWs kam es am Donnerstag, 04.11.2021 gegen 12:45 Uhr zu einem Einsatz. Der LKW-Führer lud mittels Kran einen Pool auf einem Grundstück in der Hägelbergstraße, Hauingen ab. Aufgrund zu großer Last sowie starkem Wind soll der LKW ins Kippen geraten sein und blieb mit dem Kranausleger im Garten liegen. Zur Bergung des LKWs mussten zwei große Autokräne angefordert werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand unter anderem am Gebäude.

tb/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell