Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autoreifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Sachbeschädigung beging bislang Unbekannter Täter im Zeitraum von Montag, 01.11.2021, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 04.11.2021, 12:00 Uhr in der Nollinger Straße. Der weiße Opel Vivaro soll in genanntem Zeitraum auf Höhe der Hausnummer 25 geparkt worden sein, die Besitzerin stellte sodann ein etwa 1,5 Zentimeter langes Einstichloch an dem rechten Hinterreifen fest. Augenscheinlich wurde das Loch durch ein Messer verursacht. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07623/7404-0 zu melden.

tb/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell