Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten/Jestetten: Unbekannter durchwühlt unverschlossene Autos

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 22.09.2021, hat ein Unbekannter in Jestetten und Lottstetten unverschlossene Autos durchwühlt. Einer Anwohnerin der Gartenstraße in Jestetten war gegen 04:00 Uhr ein Lichtschein aufgefallen. Sie erkannte, wie eine Gestalt die Fahrertüre eines Autos öffnete. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte das Handschuhfach dieses und eines zweiten dort stehenden Autos durchsucht. Auch in Lottstetten wurde in dieser Nacht das Handschuhfach eines Autos durchwühlt, das in der Austraße auf einem Hof geparkt war. In allen Fällen wurde offensichtlich nichts gestohlen.

Der Grundsatz lautet: Gelegenheit macht Diebe - darum daran denken: Fahrzeug immer verschließen und keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen!!!

Des Weiteren bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über 110 zu melden!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell