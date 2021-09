Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Großeinsatz der Rettungskräfte nach Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Mittwoch, 22.09.2021, gegen 16:15 Uhr, in Hohentengen kam es zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte, da zunächst von einer größeren Anzahl verletzter Personen ausgegangen werden musste. Eine 20 Jahre alte Opel-Fahrerin war in der Hauptstraße einem vorausfahrenden Peugeot aufgefahren. Dessen 39 Jahre alte Fahrerin hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. Die Aufprallwucht war hoch, die Airbags am Opel lösten aus. Im Peugeot befanden sich neben der Fahrerin noch drei kleine Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren. Alle vier Peugeot-Insassen kamen vorsorglich zur Untersuchung in eine Schweizer Klinik, blieben aber glücklicherweise unversehrt. Die Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt ca. 6000 Euro belaufen. Im Einsatz waren der deutsche und Schweizer Rettungsdienst mit einem leitenden Notarzt, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Hohentengen, das Technische Hilfswerk und die Polizei mit zwei Streifen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell