Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte flüchten mit unbezahlter Ware aus Supermarkt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Mit unbezahlter Ware aus einem Supermarkt geflüchtet sind zwei Unbekannte am 22.09.2021 in der Talstraße (Höhe Hausnummer 4) in Freiburg.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die zwei Männer um circa 9.40 Uhr von einem Sicherheitsmitarbeiter dabei beobachtet, wie sie ihre mitgeführten Rucksäcke mit verschiedenen Waren bepackten und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierten.

Als sie von dem Ladendetektiv angesprochen wurden, sollen Sie diesen körperlich angegangen haben. Der Ladendetektiv soll daraufhin einen der Tatverdächtigen mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, woraufhin die beiden Tatverdächtigen flüchteten. Sie werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 20 Jahre alt, "arabisch/marokkanisches Aussehen", rechter Unterarm im Gips, weiße Schildmütze, weiße Trainingsjacke

Tatverdächtiger 2: männlich, ca. 20 Jahre, "arabisch/marokkanisches Aussehen", schulterlange braune Haare, blaue Trainingsjacke

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.

