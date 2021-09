Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei sucht Geschädigte eines möglichen Handtaschenraubes

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht nach einer Frau, die im Juli 2021 Opfer eines Handtaschenraubes in Freiburg geworden sein soll. Wie ein reuiger Tatverdächtiger der Polizei am 19.09.2021 mitteilte, soll sich die Tat in der Straße Rohrgraben in der Nähe des Dietenbachparks ereignet haben.

Eigenen Aussagen zufolge entriss der 20-jährige Tatverdächtige einer älteren Frau im Alter von circa 70 bis 75 Jahren die Handtasche. Die Frau, die nach Angaben des Täters an einem Rollator ging und mit einer beigefarbenen Jacke bekleidet war, sei daraufhin gestürzt.

Der Tatverdächtige sei dann zur Adolf-Reichwein-Schule gelaufen und beim dortigen Sportplatz unter einem Zaun hindurch in ein Gebüsch gelangt, wo er das Diebesgut sichtete.

Bei der Tasche habe es sich um eine schwarze Hermès Lederhandtasche mit einem goldenen "H" als Logo und rotem Innenfutter gehandelt. Inhalt der Tasche waren demnach ein schwarzer Geldbeutel, ebenfalls von Hermès, ein kleiner ausziehbarer Regenschirm, ein Pfefferspray mit Glitzersteinen besetzt und eine grüne Aufbewahrungsdose für ein Gebiss.

Der Tatverdächtige habe 280 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel entnommen und die Tasche samt Inhalt im Gebüsch zurückgelassen.

Der vom Tatverdächtigen beschriebene Vorfall ist nach aktuellem Kenntnisstand bisher nicht bei der Polizei zur Anzeige gelangt. Die Tasche samt Inhalt konnte bisher nicht aufgefunden werden.

Zur weiteren Aufklärung des mutmaßlichen Raubdeliktes ist die Kriminalpolizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Insbesondere die geschädigte Dame sowie der Finder der Handtasche werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

