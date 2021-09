Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Ladendieb nach kurzer Verfolgung festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 22.09.21, gegen 12.30 Uhr entwendete ein 44-jähriger Mann mehrere Kleidungsstücke von einem Kleiderständer, welcher vor einem Modegeschäft in der Rathausstraße in Hinterzarten ausgestellt war.

Die aufmerksame Geschäftsinhaberin bemerkte den Diebstahl und verfolgte den Täter während sie die Polizei anrief. Die Polizeibeamten konnten den Mann vorläufig festnehmen und das Diebesgut bei der anschließenden Durchsuchung festgestellt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

