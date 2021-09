Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Hochwertiges Diebesgut aufgefunden

Freiburg (ots)

March - Am Freitag, 17.09.2021, konnte in einer Unterkunft eines 34-jährigen Mazedoniers in der Grünstraße in March zahlreiches Diebesgut aufgefunden werden. Neben sechs hochwertigen Fahrräder und E-Bikes konnten entsprechende Elektrogeräte wie Spielekonsolen und dergleichen sichergestellt werden. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 20 000 Euro. Dem Polizeiposten March gelang es bereits drei Eigentümer der E-Bikes zu ermitteln. Weitere Ermittlungen dauern an. Der Täter sitzt bereits in Abschiebehaft.

