Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradfahrer stoßen zusammen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Altenhagen - Zwei Radfahrer kollidierten am Donnerstagmorgen, 25.02.2021, in einem Kreuzungsbereich der Kafkastraße, wobei einer der beiden Fahrer leicht verletzt wurde.

Ein 50-jähriger Bielefelder befuhr gegen 07:15 Uhr die Kafkastraße in Richtung Altenhagener Straße. Er beabsichtigte, nach links in die Niewaldstraße abzubiegen. Zeitgleich näherte sich ein 67-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad der Kreuzung. Er befuhr die Niewaldstraße und wollte nach links in die Kafkastraße in Richtung Altenhagener Straße abbiegen.

Im Kreuzungsbereich stießen die Radfahrer zusammen. Der 67-Jährige stürzte dabei nach links auf die Fahrbahn. Er erlitt eine Kopfverletzung und wurde nach einer ersten Versorgung von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Das Vorderrad seines Fahrrads war verbeult und eine Speiche herausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80 Euro.

