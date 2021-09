Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sind nach einem Auffahrunfall am Mittwoch, 22.09.2021, gegen 12:45 Uhr, in WT-Waldshut zu beklagen. Eine 26 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin war auf der B 34 in Höhe des Krankenhauses dem Mercedes-Benz einer 58 Jahre alten Frau aufgefahren, die verkehrsbedingt gehalten hatte, da ein Fahrzeug vor ihr nach links auf ein Grundstück abgebogen war. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro. Die Feuerwehr war neben Rettungsdienst und Polizei auch im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell