Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mülleimer brennt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.09.2021, hat ein Mülleimer in einer Toilette am Waldfriedhof in Bad Säckingen gebrannt. Gegen 14:10 Uhr war die Rauchentwicklung entdeckt und gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an. Ein brennender Mülleimer hatte den Rauch verursacht. Das Feuer war schnell gelöscht. Sachschaden dürfte nach ersten Einschätzungen keiner entstanden sein. Was das Feuer verursachte, ist unbekannt.

