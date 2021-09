Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.09.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen - Gerlachsheim: Nach Autounfall zu Fuß geflüchtet

Zu Fuß versuchte der Verursacher eines Zusammenstoßes am Dienstagabend von einer Unfallstelle in Lauda-Königshofen - Gerlachsheim zu flüchten. Der 27-Jährige fuhr gegen 21.15 Uhr in einem Opel auf der B 290 von Tauberbischofsheim in Richtung Gerlachsheim, als er am Bahnübergang von Gerlachsheim mit dem dort wartenden BMW einer 33-Jährigen kollidierte. Der Opel-Fahrer stieg nach dem Unfall aus seinem Wagen und sprach kurz mit der leicht verletzten Lenkerin des BMWs, kümmerte sich dann aber nicht um den Personalienaustausch, sondern lief einfach davon. Der Mann konnte schließlich von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr am gegenüberliegenden Ufer des Grünbachs entdeckt und festgenommen werden. Dabei fiel auf, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Weil dieser einen Test verweigerte, wurde er, unter erheblichem Protest und vielen Beleidigungen in Richtung der eingesetzten Beamten, in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Da im Handschuhfach des Opels eine geladene CO2-Waffe gefunden wurde, muss er neben den Anzeigen wegen Unfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung nun auch mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Tauberbischofsheim: Opel Astra beschädigt - Zeugen gesucht

In den vergangenen Tagen wurde in Tauberbischofsheim ein weißer Opel Astra beschädigt. Der Wagen stand zwischen Donnerstag vergangener Woche und Montag jeweils tagsüber auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pestalozziallee. Am Montagvormittag bemerkte die Besitzerin einen Schaden an ihrem Auto, den vermutlich der Fahrer oder die Fahrerin eines anderen Fahrzeugs beim Ein- oder Ausparken verursachte. Da die Halterin auf dem Schaden in Höhe von 500 Euro sitzen bleiben wird, sofern nicht ermittelt werden kann, wer an ihr Auto stieß, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell