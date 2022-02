Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots)

14.02.2022 - Lauenburg

Am 12.02.2022, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Lauenburger mit seinem Mercedes die Berliner Straße in Lauenburg in Richtung Geesthacht. Nach eigenen Angaben kam ihm auf Höhe der Hausnummer 21 ein grauer Kastenwagen mit Fernlicht und auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 49-jährige nach rechts aus und kollidierte mit einem kleinen Baum. Der Kastenwagen entfernte sich in unbekannte Richtung unerlaubt von der Unfallstelle. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Baum ist vollständig umgeknickt und am Mercedes entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 1.600,- Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalles. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann weitere Angaben zum flüchtigen Kastenwagen, insbesondere zum Kennzeichen machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Lauenburg unter der Telefonnummer 04153/3071-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell