POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Stadland +++ Zeugenaufruf

Am Montag, 29. November 2021, im Zeitrahmen von 11:30 bis 12:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Marktstraße in Stadland.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte vermutlich bei dem Aus- oder Einparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. An dem betroffenen roten Mitsubishi entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 2.500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

