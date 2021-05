Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Sittensen sucht Zeugen für Straßenverkehrsgefährdung in Sauensiek

Stade (ots)

Am Dienstag, den 18.05. ist es vermutlich zwischen 14:15 h und 14:30 h bei Sauensiek auf der Landesstraße 130 zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen, für die die Polizei in Sittensen jetzt Zeugen sucht.

Zu der Zeit war ein 56-jähriger Fahrer eines Nissan SUV aus Scheeßel mit seinem Auto auf der L 130 in Richtung Sittensen unterwegs. Ein 58-jähriger Fahrer eines grauen Mazda Kleinwagen ebenfalls aus Scheeßel, war mit seinem Fahrzeug aus Goldbeck gekommen und an die Landesstraße 130 herangefahren.

Leider gehen die Schilderungen der Beteiligten dann aber auseinander, so dass die Polizei nun auf die Aussagen von Zeugen angewiesen ist.

An Angaben des Nissanfahrers hatte der Mazdafahrer zunächst an der Einmündung gehalten. Dann sei er, obwohl er den Nissan aus Richtung Beckdorf kommend gesehen haben muss, auf die Landesstraße in Richtung Sittensen eingebogen. Der SUV-Fahrer habe den Zusammenstoß nur durch Ausweichen/Überholen des Kleinwagens verhindern können. Laut Mazdafahrer hatte der Nissanfahrer ihn waghalsig überholt, nachdem er selber gefahrlos auf die Landesstraße in Richtung Sittensen abgebogen war. Anschließend sei er derart knapp wieder eingeschert, dass der Mazdafahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Es sollen zu dem Zeitpunkt mindestens vier weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe gewesen sein.

Die Fahrenden könnten als wichtige Zeugen zur Aufklärung des Vorfalls beitragen und werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04282-59414541 bei der Polizeistation Sittensen zu melden.

