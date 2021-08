Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alkoholfahrt endet am Laternenmast

Mönchengladbach (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend, 6. August, bei einem Alleinunfall an der Straße Bahner/Konstantinstraße in Giesenkirchen schwer verletzt worden. Außerdem entstand ein größerer Sachschaden.

Nach ersten Ermittlungen ist die Mönchengladbacherin mit einem Wagen gegen 22:30 Uhr aus Richtung Zoppenbroich kommend, in Fahrtrichtung Giesenkirchen, im Bereich der Bushaltestelle Körschgenstraße in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und ins Schleudern geraten. Das Auto prallte daraufhin zuerst mit der linken Seite gegen einen Laternenmast und anschließend mit dem Heck in den Mast des Bushaltestellenschildes. Durch die Wucht des Aufpralls riss unter anderem die Straßenlaterne aus der Verankerung und der Mast fiel auf dem Gehweg.

Die 25-Jährige musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zeigte sich außerdem, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Deshalb entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. (jl)

